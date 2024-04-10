Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Uluslararası camia haksızlıklara karşı daha güçlü ses çıkarmalı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tüm insanlığın el ele vererek haksızlıklara, katliamlara karşıda sesini daha çok gür bir şekilde çıkarması gerektiğini ve bu zulümleri durdurmak için uluslararası camianın üzerine düşeni yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe Millet Camisi'nde bayram namazı sonrası açıklama yaptı. Yılmaz, tüm Müslüman aleminin bayramını kutladı. Ramazan'ı tamamlayıp bayrama ulaştıran Allah'a hamd eden Yılmaz, "Ramazan birliğin ve beraberliğin ayı, kuran ayı, ilim ayı, bu ayda rahmet ve kurtuluş olduğunu inanıyoruz. Güzellikleri yaşadık ve bayrama kavuştuk. Nice ramazanlara, nice bayramlar rabbimizin ulaştırmasını temenni ediyoruz. Milletimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin bayramının tebrik ediyorum. Huzur içinde güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Ramazan'ı da buruk yaşadık. Gazze başta olmak üzere yaşanan zulümler, katliamlar hiçbir insani ölçüye, hiçbir hukuka sığmayan vahşetler hepimizin yüreğini yaktı. Gazze'deki Müslümanlar olmak üzere dünyadaki tüm Müslümanların barış, huzur ve esenlik getirmesini özellikle temenni ediyoruz. Bunlar Müslümanların sorunu değil elbette tüm insanlığın sorunu. İnsanlığın geldiği bu noktada bu durumu yaşıyor olması gerçekten hüzün vericidir. Tüm insanlığın el ele vererek haksızlıklara, katliamlara karşıda sesini daha çok gür bir şekilde çıkarması gerektiğini ve bu zulümleri durdurmak için uluslararası camianın üzerine düşeni yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, basın mensuplarının bayramını kutladı. - ANKARA