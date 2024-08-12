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Dama çıkan tilki ile ev sahibinin ilginç anları kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gündüz vakti yemek ararken dama çıkan tilkiyi gören ev sahibi o anları cep telefonuna kaydetti.

Siverek'e bağlı Hasanören köyünde gündüz vakti yemek arayan tilki bir evin damına çıktı. Damda mahsur kalan tilkiyi gören ev sahibi, dama çıkarak tilkiyle diyalog kurmaya çalıştı. O anları cep telefonuna kaydeden ev sahibi, tilki ile de ilginç bir diyalog kurmaya çalıştı. Bir süre damda sağa sola kaçan tilki, daha sonra damdan atlayarak uzaklaştı.