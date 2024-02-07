Yerel

Kadın istihdamını artırmak ve kadın girişimcilerin kurduğu kooperatifleri desteklemek amacıyla, DAP Bölgesi Kadın Kooperatifleriyle online toplantı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin düzenlediği toplantıda, kadın kooperatiflerinin sorun ve ihtiyaçları istişare edildi. Toplantıya katılan kooperatif yetkilileri söz alarak, faaliyet konularını belirtip, destek talebinde bulundular.

Toplantıya, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen başkanlık etti.

Toplantının, 2024 yılı teması olarak belirlenen 'Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı' kapsamında yapıldığını açıklayan Başkan Demirdöğen, amaçlarının; kadın kooperatiflerini ve faaliyetlerini tanımak, sorun ve ihtiyaçlarını öğrenmek, kadın kooperatiflerinin bölgesel kalkınmadaki rolünü değerlendirmek olduğunu söyledi.

Sorumluluk alanında bulunan 15 il, 143 ilçeden oluşan DAP Bölgesi'nde, Bölgesel kalkınma için çalıştıklarını ifade eden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, üretimde kadının öneminden bahsetti.

Bölgede, 111 kadın kooperatifinin aktif olarak yer aldığını belirten Demirdöğen, kooperatiflere hangi alanlarda destek verilebileceğini, ayrıca iyi uygulama örneklerinin ziyaret edilerek kooperatifler arası dayanışmanın arttırılabileceği, bunun yanı sıra eğitim, danışmanlık, teknik destek, pazarlama ve girişimcilik alanlarında desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

Demirdöğen, şunları kaydetti:

"Hepinizi tebrik ediyorum. Bölgemizde zor bir işe girdiğinizi biliyorum. İki kişinin bir araya gelemediği bir yerde mevzuata göre en az 7 kişiyi bulmak bile büyük bir başarı. Sosyal şartları biliyoruz. Cesaretinizden dolayı tebrik etmekle birlikte, üzerinize aldığınız bir sorumlulukta başarılı olma sorumluluğu. Bu işte başarılı olmak zorundasınız, çünkü başarısız olduktan sonra benzer yapıların oluşturulması da zorlaşıyor. A kooperatifi başarılı olamadı deyince bundan sonraki kooperatif çalışmaları da sekteye uğruyor. Bakanlık olarak da bu yıl kadın girişimciliği ve kadın istihdamı olarak bir hedef belirlemiş durumdayız. Bu başlık altında en azından kadın kooperatiflerini destekleyerek başarılı olmalarını ve sürdürülebilir hale gelmelerine yardımcı olmaya çalışacağız.

Çalışmalarınızı sürdürürken profesyonelleşmeye hatta kurumsallaşmaya çalışın. Yani kişilere bağımlı olmaktan ziyade kurumsallaşmanız lazım. Gerekirse yetkilerinizi paylaşın kooperatif üyeleriyle. Az olsun benim olsun mantığından uzaklaşmanız lazım. Bu konuda kadın girişimcilere eğitimler verebiliriz. Kurumsallaşmadığınız sürece dünyanın en iyi ürününü satmaya çalışsanız bile bir yerde tıkanırsınız.

28 çeşit kooperatif var. Biz daha spesifik olarak ihtiyaç ya da noktasal hedef belirleyerek her bir kooperatife tabiri caizse ilaç olabilecek türden destekler vermeye çalışacağız. O yüzden bu toplantıyı yaptık. Mümkünse bundan sonra taleplerinizi içeren bilgi notlarını da bizimle paylaşın. Bu çalışmayı tamamladıktan sonra Erzurum'da ya da başka bir yerde, toplantı düzenleyip, tespitlerimizi yine sizinle paylaşıp, daha sonra bunu rapor haline getirip bakanlığa sunacağız." - ERZİNCAN