Dar gelirli hasta refakatçilerine ücretsiz otel hizmeti sağlanacak

Samsun'da, İlkadım Belediyesi tarafından dar gelirli hasta refakatçilerini düşünerek yapılan 'Refakatçi Evi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Refakatçi Evi temel atma töreni İlkadım Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi üzerindeki alanda yapıldı. Temel atma töreninden önce dualar edilirken, kurban da kesildi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, edilen duaların ardından butona basarak inşaatın temel atma çalışmalarını başlattı.

"50 yatak kapasiteli Refakatçi Evi'nde dar gelirliler kalacak"

Evde sadece dar gelirli refakatçi ve ailelerinin ücretsiz olarak kalabileceğinin altını çizen Başkan Necattin Demirtaş, "Hasta refakatçi evi dar gelirli aileler için çok önem arz eden bir husustu. Temelini attığımız refakatçi evinin yeri Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Şehir Hastanesi'nin arasında kalan bir alanda bulunuyor. Çevre yolu da buradan geçiyor. Hastane odalarında hastalar, odada başkaları da olduğu için genelde refakatçileri ya da eşleriyle aynı odada kalamıyorlar. Refakatçilerden hastane koridorlarında yatmak zorunda kalanlar olabiliyor. İmkanları kötü olanlar zorluk yaşıyor. Bu insanların sıkıntılarını gidermek için yola çıktık. Refakatçi evimizde 2 tür hizmet verilecek. Bir, vatandaşlar gelip ayaktan hizmet alacak. Yani burada duşunu alacak, üstünü değiştirecek, karnını doyuracak ve hastasının yanına gidebilecek. Diğer bir hizmet de dar gelirli aileler burada yatılı kalabilecek. 50 yatak kapasiteli evimizde bu sosyal yarayı kapatacağız. Bu projeyi, hastanelerin yoğun olduğu ilçemizde dar gelirli ailelere katkı vermek amacıyla gündeme alarak harekete geçtik. Projemiz 23 milyon TL'ye mal oluyor. Önümüzdeki yıl bitirip, teslim almayı hedefliyoruz" dedi.

"Her refakatçi eve gelip gündelik ihtiyaçlarını giderebilecek"

Refakatçilerin eve gelerek duş alma, yemek yeme ve üstünü değiştirme gibi işlerini halledebileceğini ifade eden Demirtaş, "Ev, 6 kat ve 50 yatak kapasiteli olacak şekilde dizayn edildi. Yemekhane ve spor alanı da var. Arka kısım park alanı olarak düzenlenecek. Parkın altının otopark olması için meclisten karar aldık ama şu anda maddi imkanlar dolayısıyla sadece Refakatçi Evi binasının altını otopark yapıyoruz. İleride parkın altı da otopark olabilir. Böylece sadece kendimiz için değil şehir için de otopark olarak kullanılabilen bir alan olacak. Sosyal tesisimiz ve park, bu alana bir canlılık katacak. Refakatçi Evi bulvar üzerinde ana yola çıkan bir yol güzergahında yer alıyor. Güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Evimizde sadece İlkadımlılar değil şehir dışından ve kırsal kesimden gelen insanlarımız kalabilecek. Öncelikli hususumuz burada sadece dar gelirli aileler kalabilecek olması. İmkanı iyi olanlar burada kalamayacak ama ayaktan hizmeti herkes alabilecek. Hasta refakatçi belgesi olan herkes gelip duşunu alıp, kıyafetini değiştirip, yemeğini yiyip buradan ayrılabilecek. Burada bir kamu hizmeti göreceğiz ve bir bedel almamız söz konusu olmayacak" diye konuştu. - SAMSUN