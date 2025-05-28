Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nde Bayrak Değişimi - Son Dakika
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Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nde Bayrak Değişimi

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü\'nde Bayrak Değişimi
28.05.2025 12:09  Güncelleme: 12:11
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Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü kongrede Enver Demirci başkanlık görevine getirildi. Eski başkan Hüsamettin Ergül, başarılarla dolu bir dönemi geride bıraktıklarını belirtti. Yeni başkan, kulübü daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Mücadele ettiği 14 branşta adından söz ettiren, kadrosunda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarını barındıran Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nde bayrak değişimi yaşandı.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nde yapılan Olağanüstü Kongre ile Enver Demirci Başkanlık görevine getirildi. Aynı zamanda Darıca Belediyesi Meclis Üyesi olan, Demirci, görevi eski Başkan Hüsamettin Ergül'den devraldı. Darıca Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede birlik ve beraberlik içerisinde yeni Başkan ve yönetim kurulu belirlendi. Darıca Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği için Eğitim ve Spor Kulübü'ndeki görevini devreden Hüsamettin Ergül, desteklerinden dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür ederken, yeni Başkan Enver Demirci de çıtayı yukarı taşımaya devam edeceklerini söyledi.

DARES başarıdan başarıya koşmaya devam edecek

Kadrosunda Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonlarını, Milli Takım Antrenörlerini barındıran, mücadele ettiği 14 branşta ay yıldızlı bayrağı dünyanın dört bir yanında dalgalandırıp Darıca'nın adını başarılarıyla duyuran DARES, yeni dönem de yetiştirdiği sporcularıyla adından söz ettirecek. Büyük bir gururla bayrağı yeni Başkan Enver Demirci'ye teslim eden Hüsamettin Ergül, "Tek branşla faaliyetlerine başlayan DARES bugün 14 branşta başarıdan başarıya koşuyor. Ne mutlu bize ki tertemiz bir kulüp bırakıyoruz. DARES bugün borcu olmayan, kendi kendine yeten bir kulüp ve her zaman zirvede yer alıyor. Bugüne kadar bize verdikleri destekten dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkürü borç biliriz." dedi.

Yeni Başkan Enver Demirci de Hüsamettin Ergül ve yönetimine teşekkür ederek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın destekleriyle her branşta başarıdan başarıya koşmaya devam edeceklerini söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nde Bayrak Değişimi - Son Dakika

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