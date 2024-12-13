Darıca Belediyesi Personeline Hizmet Kalitesi Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Darıca Belediyesi Personeline Hizmet Kalitesi Eğitimi

Darıca Belediyesi Personeline Hizmet Kalitesi Eğitimi

Darıca Belediyesi, sosyal tesislerindeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla personeline eğitim düzenledi. Eğitimde müşteri memnuniyetinin önemi vurgulandı.

13.12.2024 11:42  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca Belediyesi, sosyal tesislerde hizmet kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla işletme iştirakler personeline yönelik eğitim düzenledi.

Darıca Konferans salonunda düzenlenen eğitimde müşteri memnuniyeti artırmak ve daha kaliteli hizmet verilmesinin önemi anlatıldı. Hizmet çıtasını daha yukarı taşımak için eğitimleri önemsediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi sosyal tesislerimiz vatandaşlarımızdan en çok olumlu geri dönüş aldığımız çalışmaların başında geliyor. Bu çıtayı daha yukarı taşımak ve hizmet kalitesini artırmak için personelimizin kendilerini daha iyi geliştirmelerine ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermelerine katkı sunmak için eğitimlerimiz devam ediyor. Yapmış olduğumuz işteki başarı çıtasını yükseltmek, kendimizi her gün yenileyerek geliştirme noktasında emek sarf etmek bugün için vazgeçilmezlerimiz arasındadır. Bu nedenle de eğitimleri önemsiyoruz. Halkımıza, hemşehrilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini her geçen gün artırmak için personelimizin kendisini geliştirmesi amacıyla eğitim çalışmalarımız aralıksız sürüyor ve bu tempo artarak devam edecek" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca Belediyesi Personeline Hizmet Kalitesi Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Şam’daki Emevi Camii’nde cuma coşkusu Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu
11:36 Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken’a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak
11:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye’de istikrarı sağlamak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
18:17 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yılbaşı ağacı gerilimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerilimi
18:16 Ronaldo’nun bu sözleri ülkeyi birbirine kattı Ronaldo'nun bu sözleri ülkeyi birbirine kattı
17:57 Dünyanın en pahalı iPhone’u piyasaya sürüldü Dünyanın en pahalı iPhone'u piyasaya sürüldü
17:53 1 Ocak itibari ile devreye girecek Kiralık ilanlarında yeni dönem 1 Ocak itibari ile devreye girecek! Kiralık ilanlarında yeni dönem
17:48 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
17:47 Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılının FIFA hakemlerini açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılının FIFA hakemlerini açıkladı
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
17:25 Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Fenerbahçe’den ayrılıyor Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Fenerbahçe'den ayrılıyor
17:23 Medikal Estetik Uzmanı: Photoshop’lu görüntüler estetik talebini arttırdı Medikal Estetik Uzmanı: Photoshop'lu görüntüler estetik talebini arttırdı
17:05 Muharrem İnce’ye ’cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ceza Muharrem İnce'ye 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 13:04:19. #1.13#
SON DAKİKA: Darıca Belediyesi Personeline Hizmet Kalitesi Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.