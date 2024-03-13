Darıca'da Emekli Evi projesi hayata geçirilecek - Son Dakika
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Yerel

Darıca'da Emekli Evi projesi hayata geçirilecek

Darıca\'da Emekli Evi projesi hayata geçirilecek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, önümüzdeki dönemde Darıca Emekli Evi projesini hayata geçireceklerini söyledi.

13.03.2024 14:32  Güncelleme: 14:37
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, önümüzdeki dönemde Darıca Emekli Evi projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Yaşlıları ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, "Sizlerin görüş ve önerilerinizin başımızın üstünde yeri var. Siz kıymetli büyüklerimizin elini öpüp hayır duanızı almak, gölgenizde huzur bulmak ve tecrübelerinizden faydalanmak en büyük önceliklerimizden biri" dedi.

Darıca Emekli Evi projesini hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Gönül bağı kurduğumuz siz kıymetli büyüklerimizin daha huzurlu ve mutlu bir Darıca'da yaşaması için birçok örnek projeyi hayata geçirdik. Özellikle bakıma muhtaç vatandaşlarımız için Evde Bakım Hizmeti projemizle Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gideriyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz Darıca Emekli Evi projemizle de ilçemizde yaşayan emekli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal kültürel etkinliklere katılmalarını teşvik etmek ve daha huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerine katkı sağlayacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Muzaffer Bıyık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca'da Emekli Evi projesi hayata geçirilecek - Son Dakika

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