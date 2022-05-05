Darıca'da sünnet şöleni düzenlenecek - Son Dakika

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni için kayıtlar başlıyor.

Maddi durumu olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnetini ücretsiz gerçekleştiren Darıca Belediyesi, bu yıl 750 çocuğu sünnet ettirecek. Darıca Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan 5 yaş üzeri çocuklar için başvuru kayıtlarını, 9 Mayıs'tan itibaren almaya başlayacak. Yeni kayıtların tamamlanmasıyla 750 çocuğun sünnet kıyafetlerini de Darıca Belediyesi dağıtacak.

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler kayıt için Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne istenilen evraklar ile başvuru yapabilecek. - KOCAELİ