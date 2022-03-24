Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika
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Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

24.03.2022 16:35

Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı Muğla'nın Datça ilçesinde deniz dibi temizliği kapsamında üç limanda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde deniz dibi temizliği kapsamında üç limanda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen liman içi dip temizliği kapsamında Datça'da üç limanda dip temizliği gerçekleştirildi. Datça, Mesudiye ile Palamutbükü liman içinde toplam 8 dalgıç tarafından dip temizliği yapıldı. Etkinlik İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Datça Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı refakatinde yapıldı. Temizlik sonucu liman içinde deniz dibinde bulunan atıklar karaya çıkarılırken, araç lastiklerinin çokluğu dikkat çekti.

Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı
Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı
Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Bodrum'daki programda konuştu Açıklaması Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Bodrum'daki programda konuştu Açıklaması DATÇA'DA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ DATÇA'DA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ

Tarım, Liman, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika


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