DEM Parti Van İl Örgütü Kurban Bayramı Programı Düzenledi

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HABER: İSHAK KARA

(VAN) - DEM Parti Van İl Örgütü, Kurban Bayramı nedeniyle partililerle bayramlaşma programı düzenledi. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, "Kayyum gasbı halkın millet iradesine karşı gerçekleştirilen bir saldırıdır. Eğer siz 2 ay önce bir seçim sandığı koymuşsanız, bütün eşitsiz koşullara rağmen halk orada bir irade ortaya koymuşsa herkesin buna saygı göstermesi gerekiyor" dedi.

DEM Parti Van İl Örgütü'nün Kurban Bayramı nedeniyle düzenlediği bayramlaşma programına DBP yöneticileri, Barış Anneleri, Özgür Kadın Hareketi aktivisitleri, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri, Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Neslihan Şedal, Abdullah Zeydan, Tüşba, İpekyolu ve Edremit Belediye Eş Başkanları ile DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan, Zülküf Uçar, Mahmut Dindar ve Gülcan Kaçmaz Sayyiğit katıldı.

ANKA Haber Ajansına konuşan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, şunları söyledi:

"Bayramın tüm halklara sevgi, barış, adalet, insan haklarının ihlalinin olmadığı toplumsal huzurun olduğu bir yaşama vesile olmasını diliyorum. Yüzyıllardır bu coğrafya ve topraklarda gelişen adaletsizliğe, hukuksuzluğa, hak ihlallerine karşı, savaş ve yıkım politikalarına karşı mücadele ettiğimizi ve her günümüzün bayramlar gibi geçmesini gerekçe göstererek mücadele ediyoruz. En çok da böylesi günlere özlem duyan halkların bayramını kutlayarak devam etmek istiyorum. Bilindiği üzere yaşadığımız ülkede maalesef ki halklara bayramı yaşamalarına izin verilmeyen sürekli savaş politikalarıyla gözlerimizi açtığımız, kadın kırım kültür politikalarıyla gözlerimizi açtığımız maalesef bir coğrafyada yaşıyoruz. Mücadelemizde halkların bayram tadında günlerini geçirmesi için bu politikalara karşı mücadelemizi yürütüyoruz. Son dönemlerde gelişen kayyum politikalarının Kürt halkının bayram yaşamasına engel olan kararlar olduğunu ifade etmekte fayda var. Bizlerde böylesi günlerde halkların iradesine saygı duyulması gerektiğini, dolayısıyla halkın sözünü, halkın iradesini yok sayan bir coğrafyada demokrasinin hiç kimseye gelemeyeceğini, huzurun adaletin hiç kimse için sağlanamayacağını ifade etmekte fayda var."

" Böyle girişimler 85 milyona zarar veriyor"

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan ise "Halk biz onlara hizmet edelim diye bizleri seçti. Bizler bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk günden itibaren halkımızın yanında ve emrinde olmaya, halkımıza hizmet üretmeye özen gösterdik" dedi. Zeydan, şöyle konuştu:

"Kayyum gasbı halkın millet iradesine karşı gerçekleştirilen bir saldırıdır. Eğer siz 2 ay önce bir seçim sandığı koymuşsanız, bütün eşitsiz koşullara rağmen halk orada bir irade ortaya koymuşsa herkesin buna saygı göstermesi gerekiyor. Çeşitli bahanelerle toplumu, kamuoyunu asla ikna etmeyen boş gerekçelerle firari bir savcının hazırladığı bir iddianameyle aslında 10 yıldır orada bekletilen bir dosya bahane gösterilerek Hakkari Belediyesi kayyum gasbına uğradı. Bu kamuoyu vicdanında kabul görmemiştir. Halk vicdanında kabul görmemiştir. O günden bugüne halk demokratik tepkisini ortaya koyuyor. Umarız temennimiz hükümetin iktidarın aklı selim davranmasıdır. Böyle girişimler 85 milyona zarar veriyor. Çünkü burada Hakkari'de gelişen haksızlık sadece Hakkari halkının iradesine karşı gerçekleştirilen bir saygısızlık değil, aslında 85 milyon yurttaşın, halkın iradesine karşı gerçekleştirilen bir antidemokratik tutumdur."