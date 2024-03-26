Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencileri Ramazan Kolileri Hazırlayarak İhtiyaç Sahiplerine Umut Oldu

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Demirkent TOKİ İlkokulu ve ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Demirkent TOKİ İlkokulu ve ortaokulu tarafından öğrenci ve velilere yönelik ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda ramazan ayı dolayısıyla öğrenciler ile birlikte ramazan kolisi hazırlandı. Öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayındaki ihtiyaçlarını karşılayacak bakliyat ve yiyecekleri kolilere yerleştirerek dağıtıma hazır hale getirdiler. Daha sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Nuran Sağırlı rehberliğinde okul idaresi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara öğrenciler tarafından yardım kolileri teslim edildi.

Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, yardım faaliyetlerinin ramazan ayı süresince devam edeceğini belirtti. - ERZİNCAN