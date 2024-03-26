Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencileri Ramazan Kolileri Hazırlayarak İhtiyaç Sahiplerine Umut Oldu - Son Dakika
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Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencileri Ramazan Kolileri Hazırlayarak İhtiyaç Sahiplerine Umut Oldu

Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencileri Ramazan Kolileri Hazırlayarak İhtiyaç Sahiplerine Umut Oldu

Demirkent TOKİ İlkokulu ve ortaokulu öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla ramazan kolileri hazırladı. Öğrenciler, bakliyat ve yiyecekleri kolilere yerleştirerek dağıtıma hazır hale getirdi. Koliler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Nuran Sağırlı rehberliğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi. Yardım faaliyetleri ramazan ayı boyunca devam edecek.

26.03.2024 12:04  Güncelleme: 12:04
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Demirkent TOKİ İlkokulu ve ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Demirkent TOKİ İlkokulu ve ortaokulu tarafından öğrenci ve velilere yönelik ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda ramazan ayı dolayısıyla öğrenciler ile birlikte ramazan kolisi hazırlandı. Öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayındaki ihtiyaçlarını karşılayacak bakliyat ve yiyecekleri kolilere yerleştirerek dağıtıma hazır hale getirdiler. Daha sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Nuran Sağırlı rehberliğinde okul idaresi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara öğrenciler tarafından yardım kolileri teslim edildi.

Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, yardım faaliyetlerinin ramazan ayı süresince devam edeceğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Demirkent, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencileri Ramazan Kolileri Hazırlayarak İhtiyaç Sahiplerine Umut Oldu - Son Dakika

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