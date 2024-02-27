Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Çatalçeşme köyünde vatandaşlarla buluştu

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Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, kurum amirleri ve köy muhtarı ile birlikte Çatalçeşme köyü sakinleriyle köy konağında ile bir araya gelerek vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinlendi.

Kaymakam Şahin, gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde yapılan toplantılarda alınan kararlarının ilgili kurumlara iletileceğinin, vatandaşların taleplerinin yerine getirileceğinin altını çizdi. Yol, su, elektrik gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında talepleri dinleyen Kaymakam Şahin, bu doğrultuda gerekli çalışmaların yapılması için çalışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Kaymakam Şahin, köy konağında yaptığı açıklamada içme suyu konusundaki öneme değinerek, "Özellikle sağlıklı içme suyunun temininin zaruri olduğu görülmüş olup, belirlenen noktalardan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı'mızca numune alınarak yapılacak test ile suyun uygunluğunun olumlu gelmesi durumunda Köylere Hizmet Götürme Birliği'mizin içme suyu programına alınarak köyümüzdeki eksikliği giderip hemşehrilerimize sağlıklı içme suyu temin etmek istiyoruz" dedi.

Buradaki ziyaretin ardından, Kaymakam Şahin Güneşli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Şahin'e vatandaşlar ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ettiler. - BAYBURT