Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Çatalçeşme köyünde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Çatalçeşme köyünde vatandaşlarla buluştu

Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Çatalçeşme köyünde vatandaşlarla buluştu

Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, kurum amirleri ve köy muhtarı ile birlikte Çatalçeşme köyü sakinleriyle köy konağında bir araya gelerek vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinledi. Kaymakam Şahin, yapılan toplantılarda alınan kararların ilgili kurumlara iletileceğini ve vatandaşların taleplerinin yerine getirileceğini vurguladı. Özellikle içme suyu konusunda önemli bir eksiklik olduğunu belirten Kaymakam Şahin, sağlıklı içme suyu temini için çalışmaların yapılacağını ifade etti.

27.02.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, kurum amirleri ve köy muhtarı ile birlikte Çatalçeşme köyü sakinleriyle köy konağında ile bir araya gelerek vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinlendi.

Kaymakam Şahin, gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde yapılan toplantılarda alınan kararlarının ilgili kurumlara iletileceğinin, vatandaşların taleplerinin yerine getirileceğinin altını çizdi. Yol, su, elektrik gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında talepleri dinleyen Kaymakam Şahin, bu doğrultuda gerekli çalışmaların yapılması için çalışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Kaymakam Şahin, köy konağında yaptığı açıklamada içme suyu konusundaki öneme değinerek, "Özellikle sağlıklı içme suyunun temininin zaruri olduğu görülmüş olup, belirlenen noktalardan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı'mızca numune alınarak yapılacak test ile suyun uygunluğunun olumlu gelmesi durumunda Köylere Hizmet Götürme Birliği'mizin içme suyu programına alınarak köyümüzdeki eksikliği giderip hemşehrilerimize sağlıklı içme suyu temin etmek istiyoruz" dedi.

Buradaki ziyaretin ardından, Kaymakam Şahin Güneşli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Şahin'e vatandaşlar ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ettiler. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Çatalçeşme köyünde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 10:51:11. #1.11#
SON DAKİKA: Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Çatalçeşme köyünde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement