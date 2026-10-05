Demirözü'nde 2027 üretim yılı ÇKS başvuruları 31 Aralık 2026'da sona erecek - Son Dakika
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Demirözü'nde 2027 üretim yılı ÇKS başvuruları 31 Aralık 2026'da sona erecek

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Demirözü\'nde 2027 üretim yılı ÇKS başvuruları 31 Aralık 2026\'da sona erecek
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde 2027 üretim yılı ÇKS başvuruları 31 Aralık 2026'da sona erecek. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz, Ziraat Odası şubesini ziyaret ederek süreci değerlendirdi; müdürlük üreticileri başvuruları son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları devam ediyor. Başvurular, 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz ile teknik personel, ilçede faaliyet gösteren Ziraat Odası Şubesini ziyaret ederek ÇKS başvuru işlemleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette, ÇKS başvurularının sağlıklı ve eksiksiz şekilde yürütülmesi, üreticilerin başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar ve kurumlar arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

1 Eylül tarihinde başlayan ÇKS başvuruları, 31 Aralık 2026 tarihinde bitecek. Üreticilerin başvuru sırasında arazi bilgilerinin güncel ve doğru olduğunu kontrol etmeleri, ektikleri ürünleri gerçeğe uygun şekilde beyan etmeleri gerekiyor.

Kira, mülkiyet, muvafakatname ve benzeri belgelerin de kontrol edilmesi gerektiği belirtilirken, başvuru tamamlandıktan sonra kayıt ve ürün bilgilerinin yeniden kontrol edilmesinin önem taşıdığı aktarıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ÇKS başvurularını son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikDemirözüBayburtGüncelTarımYerelSon Dakika

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