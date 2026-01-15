Alaplı\'da yükümlüler dışlanmayacak; protokol imzalandı

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Alaplı Kaymakamlığı, Alaplı Belediye Başkanlığı ve Gümeli Belediye Başkanlığı arasında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında, denetimli serbestlik yükümlülerin topluma kazandırılmasını ve kamu hizmetlerinde görev almasını kapsayan "Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırmaya İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı.

15 Ocak 2026 Perşembe günü imzalanan protokol; Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun tarafından imza altına alındı.

İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin, kamu kurumlarına ait uygun birimlerde ve hizmet alanlarında çalıştırılarak topluma faydalı faaliyetlerde bulunmaları amaçlanıyor.

Protokol doğrultusunda yükümlüler; çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve onarım gibi alanlarda görev alacak. Bu sayede yükümlülerin topluma kazandırılması hedeflenirken, kamu hizmetlerinin de ek maliyet oluşturmadan yerine getirilmesi sağlanacak.

Törende kısa bir değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, kamu hizmeti cezasının; yükümlünün toplumsal hayata katılımını sağlayarak iyileştirilmesini ve topluma yeniden kazandırılmasını amaçladığını belirtti. Erbaş, bu uygulamayla hem toplum vicdanının rahatlatıldığını hem de mağdurun hukuka ve topluma olan güveninin güçlendiğini ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Erbaş, protokole verdikleri katkı ve desteklerden dolayı Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'a, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e ve Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun'a teşekkür etti. - ZONGULDAK