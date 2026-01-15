Alaplı'da yükümlüler dışlanmayacak; protokol imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Alaplı'da yükümlüler dışlanmayacak; protokol imzalandı

Alaplı\'da yükümlüler dışlanmayacak; protokol imzalandı
15.01.2026 17:26  Güncelleme: 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli belediyeler arasında imzalanan protokol, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan kişilerin kamu hizmetlerinde çalıştırılarak topluma kazandırılmasını amaçlıyor.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Alaplı Kaymakamlığı, Alaplı Belediye Başkanlığı ve Gümeli Belediye Başkanlığı arasında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında, denetimli serbestlik yükümlülerin topluma kazandırılmasını ve kamu hizmetlerinde görev almasını kapsayan "Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırmaya İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı.

15 Ocak 2026 Perşembe günü imzalanan protokol; Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun tarafından imza altına alındı.

İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin, kamu kurumlarına ait uygun birimlerde ve hizmet alanlarında çalıştırılarak topluma faydalı faaliyetlerde bulunmaları amaçlanıyor.

Protokol doğrultusunda yükümlüler; çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve onarım gibi alanlarda görev alacak. Bu sayede yükümlülerin topluma kazandırılması hedeflenirken, kamu hizmetlerinin de ek maliyet oluşturmadan yerine getirilmesi sağlanacak.

Törende kısa bir değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, kamu hizmeti cezasının; yükümlünün toplumsal hayata katılımını sağlayarak iyileştirilmesini ve topluma yeniden kazandırılmasını amaçladığını belirtti. Erbaş, bu uygulamayla hem toplum vicdanının rahatlatıldığını hem de mağdurun hukuka ve topluma olan güveninin güçlendiğini ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Erbaş, protokole verdikleri katkı ve desteklerden dolayı Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'a, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e ve Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun'a teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Karadeniz, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alaplı'da yükümlüler dışlanmayacak; protokol imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:02:30. #7.11#
SON DAKİKA: Alaplı'da yükümlüler dışlanmayacak; protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.