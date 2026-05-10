Deniz Sezonu Açıldı

Son yılların en uzun kış mevsimlerinden birinin yaşandığı 2026 yılının ardından hava sıcaklıklarının normale dönmesiyle birlikte Aydın ve Ege kıyılarında deniz sezonu başladı. Hafta sonu 30 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar, Kuşadası başta olmak üzere sahil bandına akın etti.

Uzun süren serin ve yağışlı havaların ardından güneşli havayı değerlendirmek isteyen çok sayıda aile, aylar sonra sahillerde deniz ve güneşin tadını çıkardı. Özellikle Kuşadası sahilinde yoğunluk yaşanırken, çocuklar sıcak havaya dayanamayarak denize girip yüzmenin keyfini yaşadı. Deniz suyu sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Kuşadası'nda bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yapmayı tercih ederken, bazıları ise sezonun ilk kulaçlarını attı. Kuşadası sahil şeridinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, yürüyüş yolları ve parklarda da vakit geçirdi. Bazı aileler çocuklarıyla piknik yaparken, bazı vatandaşlar ise sahil kenarında oturarak deniz manzarasının tadını çıkardı. - AYDIN