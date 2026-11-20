(DENİZLİ) - Denizli Barosu, tutuklu Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi avukat Mehmet Ali Doğan'ın Antalya Cezaevi'ne nakledilmesi kararının derhal geri alınmasını istedi. Barodan yapılan açıklamada, Doğan çiftinin soruşturmanın yürütüldüğü ve ailelerinin yaşadığı Denizli'deki ceza infaz kurumunda tutulmaları talep edilerek, Adalet Bakanlığı ve ilgili makamlara hukuka uygun hareket etme çağrısında bulunuldu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Denizli Barosu üyesi eşi avukat Mehmet Ali Doğan'ın Antalya Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi. Karara tepki gösteren Denizli Barosu, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, nakil işlemlerinin hukuka ve ölçülülük ilkesine uygun olması gerektiği belirtilerek, "Ceza infaz kurumları arasındaki nakil işlemleri, kanunda öngörülen sebeplere, hukuka ve ölçülülük ilkesine uygun olmak zorundadır. İdarenin nakil konusundaki takdir yetkisi sınırsız olmayıp kararların somut, yeterli ve hukuken denetlenebilir gerekçelere dayanması gerekmektedir. Anayasa'nın 36. maddesiyle güvence altına alınan adil yargılanma ve savunma hakkı, müdafi ile etkili biçimde görüşme hakkını da kapsamaktadır. Kişilerin soruşturmasının devam ettiği yerden uzak bir ceza infaz kurumuna nakledilmeleri, savunmanın hazırlanmasını ve müdafi ile görüşme imkanlarını fiilen güçleştirebilecek niteliktedir" denildi.

"ÇOCUKLARIN ÜSTÜN YARARI GÖZETİLMELİ"

Nakil kararının aile hayatı üzerindeki etkilerine de dikkat çekilen açıklamada, "Her ikisi de tutuklu bulunan Şeniz Doğan ve Av. Mehmet Ali Doğan'ın çocuklarının ve ailelerinin yaşadığı ilden uzaklaştırılmaları, çocuklarının ebeveynleriyle ilişkilerini sürdürmelerini ve sağlık sorunları bulunan aile bireylerinin ziyaretlerini önemli ölçüde zorlaştıracaktır. Anayasa'nın 20. ve 41. maddeleri ile AİHS'nin 8. maddesi kapsamında güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkı ve çocukların üstün yararı, nakil kararlarında gözetilmesi gereken temel ilkelerdendir. Anayasa Mahkemesi içtihatları uyarınca, ceza infaz kurumlarının güvenliği ile aile hayatına saygı hakkı arasında adil bir denge kurulmalı; naklin aile bireyleri üzerindeki somut etkileri ve daha az sınırlayıcı alternatifler değerlendirilmelidir" ifadelerine yer verildi.

"NAKİL KARARI DERHAL GERİ ALINMALI"

Nakil kararının geri alınmasının talep edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denizli Barosu olarak; Hukuka, hakkaniyete ve insani değerlere aykırı olan söz konusu nakil kararının derhal geri alınmasını, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Denizli Barosu üyesi Av. Mehmet Ali Doğan'ın, soruşturmanın yürütüldüğü ve ailelerinin ikamet ettiği Denizli ilinde bulunan Ceza İnfaz Kurumunda tutulmalarının sağlanmasını talep ediyor; Adalet Bakanlığını ve ilgili tüm adli/idari makamları; Anayasa'ya, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a ve uluslararası sözleşmelere uygun hareket etmeye davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."