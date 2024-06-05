Denizli'de 210 gramlık ekmeğin fiyatı yarından itibaren 10 TL olacak - Son Dakika
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Denizli'de 210 gramlık ekmeğin fiyatı yarından itibaren 10 TL olacak

Denizli'de marketlerde ve bakkallarda 8 TL'lik fiyatıyla satılan 210 gramlık ekmeğin fiyatı yarından itibaren 10 TL'ye yükseltilecek. Yaklaşık 6 aydır fiyatı değişmeyen ekmeğe yapılan bu zam ile yüzde 25'lik bir artış gerçekleşmiş olacak.

05.06.2024 16:52
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Denizli'de bir süredir marketlerde ve bakkallarda 8 TL'lik fiyatıyla vatandaşlara satılan 210 gramlık ekmeğin yarından itibaren 10 TL'den satışa sunulacağı öğrenildi.

Denizli'de ekmeğin perakende satış fiyatı bir kez daha yukarı yönlü olarak güncellenecek. 8 Temmuz 2023'te 7 TL'ye çıkarılan 200 gramlık ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 tarihi itibariyle Denizli genelinde 8 TL'ye yükseltilmişti.

Yaklaşık 6 aylık süreç içeresinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmayan 200 gram ekmeğin fiyatının zamlanacağı tartışmaları Mayıs ayı içerisinde kamuoyuna yansımıştı. Ekmeğe zam haberi ilk olarak İstanbul'dan gelmişti.

Edinilen bilgiye göre benzer fiyat ayarlaması Denizli'de de gerçekleşiyor. Buna göre yarından itibaren 210 gramlık ekmeğin fiyatının 10 TL'ye çıkarılacağı ifade edildi.

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte ekmeğe yüzde 25'lik bir zam yapılmış olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Zam, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de 210 gramlık ekmeğin fiyatı yarından itibaren 10 TL olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de 210 gramlık ekmeğin fiyatı yarından itibaren 10 TL olacak - Son Dakika
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