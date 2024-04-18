Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu\'nu ziyaret etti

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Denizli Gazeteciler Cemiyeti Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşma yapan Çavuşoğlu, "Basının özgürleştiği, kendi işlerini kendilerinin görebildiği bir sistem kurma hayalimiz var" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve yönetimini ağırladı. Boyacı ziyarette yaptığı konuşmada Denizli basınının 7 gün 24 saat halkı bilgilendirmek için çaba harcadığını belirterek, "Bundan sonra da sizinle uyumlu bir şekilde çalışacağımıza inanıyor, görevinizde başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çavuşoğlu ise, "Bundan sonraki süreçte; Denizli basınıyla mutlu, basının özgürleştiği, kendi işlerini kendilerinin görebildiği bir sistem kurma hayalimiz var. Bu anlamda da çok yol kat etmemiz gerekiyor. Bunu da beraber başaracağız. Ben her zaman söyledim. Dün de, bugün de, yarın da söyleyeceğim. Denizli'de en çok eleştirdiğiniz insan ben olmalıyım ki hem ben doğruyu bulmalıyım, hem hatalarımdan ders almalıyım. Beni alkışlamak üzerine bir sistem olmasın, istiyorum. Yazılı, görsel ve dijital olmak üzere tüm basın camiasına çağrımız bu. Nerede en ufak bir hatamız varsa, nerede bir yanlışımız varsa, biz istiyoruz ki basın bizi eleştirsin, biz istiyoruz ki basın özgür olsun" dedi.

Basının işini daha rahat ve huzurlu yapması için destek

Sadece Büyükşehir Belediyesinin haber bültenleri üzerinden değil emek harcanan bir sistem istediklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Tabi şartlarınız çok kolay değil, onun da farkındayız. Çalışma şartlarınız, ekonomik şartlar, bu işlerin yorgun hale getirilmesinde birçok etkisi var" ifadelerini kullandı.

Basının işini daha rahat, daha huzurlu yapması anlamında ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "Ama birbirimize hükmetmeden herkesin kendi çalışma alanı içerisinde herkesin kendisini çalışabildiği bir sistem kuralım. O zaman biz de mutlu oluruz" diye konuştu. - DENİZLİ