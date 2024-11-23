Denizli İlk Karı Aldı - Son Dakika
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Denizli İlk Karı Aldı

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Denizli'nin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu, trafik kazaları meydana geldi.

23.11.2024 23:47
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Denizli beyaz gelinliğini giydi

Denizli'de yüksek kesimlere mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti

DENİZLİ - Denizli'de hava sıcaklıkların düşmesiyle kentin yüksek kesimlere beklenen mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Gece ilerleyen saatlere kadar beklenen kar yağışı sebebiyle bazı bölgelerde kısa süreli trafik akışı durdu.

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün Denizli için bulunduğu tahminlere göre sıcaklıkların hissedilebilir seviye düşmesi bekleniyor. Beklenen düşüşün ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı gerçekleşmeye başladı. Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi, Çameli ilçesi gibi yüksek rakıma sahip bölgelerde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Gece ilerleyen saatlere kadar devam etmesi beklenen kar yağışının daha geniş alanda hakim olması öngörülüyor. Ayrıca kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde trafik kazaları meydana gelirken, Cankurtaran Mahallesinde ise kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır yoldan çıktı. Trafik akışında duraklama yaşandı.

Denizli İlk Karı Aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli İlk Karı Aldı - Son Dakika

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