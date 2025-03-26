Denizli OSB Ramazan İftar Programı ile 3 Bin Öğrenciyi Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli OSB Ramazan İftar Programı ile 3 Bin Öğrenciyi Ağırlıyor

Denizli OSB Ramazan İftar Programı ile 3 Bin Öğrenciyi Ağırlıyor

Denizli Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen iftar programı, Ramazan Ayı boyunca 3 bin öğrenciyi aynı sofrada bir araya getiriyor. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami'nde her gün farklı bir firma ev sahipliği yaparken, etkinlik birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor.

26.03.2025 11:32  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün öncülüğünde ve Bölge firmalarının destekleriyle geleneksel olarak Ramazan Ayı boyunca düzenlenen iftar programlarında her gün 3 bin kişi aynı sofrada buluşturuyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi önderliğinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami ve Külliyesi'nde gerçekleştirilen iftar yemeğine her gün farklı bir OSB firması tarafından gerçekleştiriliyor. 25 Mart 2025 Salı günü verilen iftar yemeğinin ev sahipliğini Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı yaptı. İftar programına; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşpğlu, OSB yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Batı Ege GYO CEO'su - Baltalı Grup Yönetim Kurulu Üyesi Alper Baltalı, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

"İftar programımızda her gün 3 bin öğrenciyi ağırlıyoruz"

Her yıl geleneksel olarak düzenlene ve 3 bin kişiye ulaşan iftar yemeği için açıklamalarda bulunan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, "Bölgemizdeki firmaların destekleriyle Ramazan Ayı boyunca Pamukkale Üniversitesi öğrencilerimize yönelik olarak Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami ve Külliyesi'nde iftar yemeği düzenliyoruz. Bu iftar programı, her gün 3 bin öğrencimizin orucunu hep birlikte açtığı anlamlı bir buluşmaya dönüşüyor. Bizler, bu organizasyonu Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde, öğrencilere moral ve huzur kaynağı olması amacıyla gerçekleştiriyoruz. Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği Ramazan ayının sonuna gelirken, tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı da şimdiden tebrik eder, sağlıklı, mutlu, huzurlu, birlikteliğimizin daim olduğu nice bayramlar dilerim" şeklinde konuştu.

"Denizli OSB Yönetimi'ne, değerli sanayicilerimize teşekkür ederiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur ise düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür ederek, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptılar. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu; "Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin her sene geleneksel olarak gerçekleştirdiği ve üniversiteli, evlerinden, ailelerinden uzak gençlerimizin Ramazan ayı boyunca sıcak yemekle, aynı sofrada kardeşçe buluştuğu bu programı çok önemsiyoruz. Emeği geçen herkese, Denizli OSB Yönetimi'ne, değerli sanayicilerimize teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ahmet Hulusi, Etkinlikler, denizli, Eğitim, Müftü, İftar, Yerel, Yaşam, Cami, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli OSB Ramazan İftar Programı ile 3 Bin Öğrenciyi Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:26:57. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli OSB Ramazan İftar Programı ile 3 Bin Öğrenciyi Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement