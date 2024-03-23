Denizlispor, Uşak'a 3 puan için gidiyor - Son Dakika
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Denizlispor, Uşak'a 3 puan için gidiyor

Denizlispor, Uşak\'a 3 puan için gidiyor

TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup takımlarından Denizlispor, Uşakspor deplasmanına 3 puan parolasıyla gidiyor. Denizlispor U15 takımı, Uşakspor maçından galibiyetle ayrılarak play-off hedefini sürdürmek istiyor.

23.03.2024 11:34  Güncelleme: 11:43
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- Denizlispor, Uşak'a 3 puan için gidiyor

DENİZLİ - TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup takımlarından Denizlispor, Uşakspor deplasmanına 3 puan parolasıyla gidiyor.

U15 Gelişim Ligi 5. Grubun 18. haftasında deplasmanda Uşakspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Haftanın son idmanını Doğan Demircioğlu Sahasında Teknik Sorumlu Gökhan Hor nezaretinde yapan Denizlispor U15 takımında hedef galibiyet olarak belirlendi. Grupta 24 puanla 4. sırada bulunduran yeşil siyahlılar, Uşakspor maçından 3 puanla ayrılarak son 4 haftaya girerken play-off hedefini sürdürmek istiyor.

Karşılaşmayı değerlendiren Teknik Sorumlu Gökhan Hor, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Uşakspor maçı için hazırlıklarımızı bugün tamamlıyoruz. Son 4 maçımız. 3 puan için gidiyoruz. Kalan 3 maçımız var. Antalya deplasmanı, içeride Fethiye ve Nazilli Belediyespor maçları ile ligi bitireceğiz" dedi.

"İlk üç takım arasına girmek ve play-off'lara kalma hedefimize olan inancımızı sürdürüyoruz" diyen Hor, "Bu nedenle de hafta sonu iyi futbol iyi mücadele ile 3 puanı almak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yeşil-siyahlı takımın başarılı futbolcusu Yiğit Karagöz ise maçın kendileri açısından çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "İnşallah kazanan taraf olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizlispor, Uşak'a 3 puan için gidiyor - Son Dakika

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