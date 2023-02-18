Depremde 2 oğlu ölen adam, aynı evde depreme yakalandığı eşi ve oğlunu bulamıyor - Son Dakika
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Depremde 2 oğlu ölen adam, aynı evde depreme yakalandığı eşi ve oğlunu bulamıyor

18.02.2023 13:51

Depremde 2 oğlu ölen adam, aynı evde depreme yakalandığı eşi ve oğlunu bulamıyor Arama kurtarma çalışmaları bitmesine rağmen enkaz başından ayrılmıyor Depremde 2 oğlu ölen, bir oğlu ise sağ kurtulan baba, kaybolan eşi ve bir oğlunu bulmak için enkaz başından ayrılmıyor.

Depremde 2 oğlu ölen adam, aynı evde depreme yakalandığı eşi ve oğlunu bulamıyor

Arama kurtarma çalışmaları bitmesine rağmen enkaz başından ayrılmıyor

ADIYAMAN - Depremde 2 oğlu ölen, bir oğlu ise sağ kurtulan baba, kaybolan eşi ve bir oğlunu bulmak için enkaz başından ayrılmıyor.

Adıyaman'ın merkez Alitaşı Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerindeki 5 katlı Arzık Apartmanının birinci katında eşi ve 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Mehmet Ziya Demir, deprem gecesi yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Kendi çabasıyla enkaz altından çıkan Demir, 22 yaşındaki oğlu Samet Demir'i canlı olarak çıkartmayı başardı. Enkaz alanına giden ekipler, yaptıkları arama ve kurtarma çalışmalarında Mücahit ve Ahmet Demir'in cansız bedenine ulaştı. Enkazın her yerini arayan ekipler, 46 yaşındaki anne Zeliha Demir ile 8 yaşındaki Muhammed Enes Demir'e ulaşamadı.

Ölü ve ya sağ bulmak istiyor

Ekipler çalışmalarını sonlandırdıktan sonra kendi çabasıyla yeniden enkazın her yerini arayan Demir, eşi ve oğluna ulaşamadı. Cesetlerin götürüldüğü alana giden Demir, oradan da bir sonuç elde edemeyince deprem esnasında yaralı olarak çıkartılıp hastaneye kaldırılmaları ihtimaline karşı Adıyaman merkez, çevre iller ve Ankara ile İstanbul'daki hastaneleri arayan Demir, herhangi bir iz bulamayınca enkazın başında oturup beklemeye başladı.

Her yere sorduk ama bulamıyoruz

Sormadıkları yer kalmadığını söyleyen Mehmet Ziya Demir, "Bu binaya yaşıyorum, 6 kişilik aileydik. Deprem anında çıktım. Ondan sonra bir oğlumu sağ çıkarttık. Ekipler geldi, 2 oğlumun cesedini çıkarttık. Hanım ile bir oğlumu da bulamıyoruz. İlk günden beri canlı, cansız hiçbir şey yok. İstanbul ve Ankara'daki hastanelere gitme durumları varmış. Onu da kendi çabamızla araştırdığımız halde bir haber alamadık, bekliyoruz. Hiçbir iz yok. Dün yine hastaneye gittik, resim falan gösterdiler, onların arasında da yok. Mezarlığa da gittik, DNA testi için de bir zaman geçmesi gerekiyormuş" dedi.

Ölü ya da canlı bulmak istiyoruz

Eşi ve çocuğunu ölü ya da canlı bulmak için yardım isteyen Demir, "Çocuk 8 yaşında, hanım da 46 yaşında. Deprem esnasında onlar ön taraftaki odada uyuyorlardı. Rahmetli olan çocuklardan biri de onların yanındaydı ama onun cesedini koridorda bulduk, onları bulamadık. Bina 5 katlıydı, biz birinci katta kalıyorduk. Onları bulmak için yıkılmayan yerleri de biz yıktık ama yine bulamadık. Yetkililerden sağ da olsa ölü de olsa bulunmalarını istiyoruz. Depremin ilk gününden beri burada bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Depremde 2 oğlu ölen adam, aynı evde depreme yakalandığı eşi ve oğlunu bulamıyor - Son Dakika

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