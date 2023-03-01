Depremde eşi yanında can verdi, 8 saat boyunca dua ederek kurtarılmayı bekledi - Son Dakika
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Depremde eşi yanında can verdi, 8 saat boyunca dua ederek kurtarılmayı bekledi

01.03.2023 10:27

Depremde eşi yanında can verdi, 8 saat boyunca dua ederek kurtarılmayı bekledi Kahramanmaraş'ta depremde eşi yanında can veren Mevlüt Baltacı, 8 saat boyunca dua ederek kurtarılmayı beklediğini söyledi.

Depremde eşi yanında can verdi, 8 saat boyunca dua ederek kurtarılmayı bekledi

TOKAT - Kahramanmaraş'ta depremde eşi yanında can veren Mevlüt Baltacı, 8 saat boyunca dua ederek kurtarılmayı beklediğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ikamet ettikleri 5 katlı apartman, 7,7 büyüklüğündeki depremde çökmesiyle Mevlüt Baltacı ile Ayşe Baltacı enkaz altında kaldı. Komşuları ve oğlunun yardımı ile Baltacı 8 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılırken eşi hayatını kaybetti. Baltacı, Dulkadiroğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından kendi imkanları ile Tokat'a geldi. Kolunda kırığı olan depremzede Tokat Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

"Eşim sol dizimin üzerinde vefat etti"

Deprem olmadan kısa bir süre önce uyanarak eşine seslendiğini ifaden eden Baltacı, "Eşim oturma odasında uya kalmış. Eşime seslenirken binamız sallanmaya başladı. Kelime-i şehadet getiriyordum. 20 gün önce umreden dönmüştük. Her gün akşam da misafirlerimizi ağırlıyorduk. O gün akşam da misafirlerimizi ağırlamıştık. Deprem anında binamızın daire girişine kadar beraber çıktık. Giriş kat olduğu için beraber dışarı çıkmak istedik. Ama yetişemedik. Bir anda binamız çöktü. Çökünce de biz eşimle beraber alttaki dairelere beraber düştük. O anda zaten eşim vefat etti. Eşime 3-4 kere seslendim. Ses seda yok. Ben çok ağır yaralıydım. Ama bilincim gayet kendimdeydi. Eşimin vefat ettiğini hissettim. O anda yapacak hiçbir şey yoktu. Ben yaralıyım, eşim sol dizimin üzerinde vefat etti. Ben artık bol bol eşim için dua ediyordum. Allah'tan rahmet diliyor, Fatiha okuyordum. Bol bol da "Allah'ım, ben ağır yaralıyım ama beni sana imanla kavuştur" diyordum. 8 saat göçük altında dua ettim. Sonra komşularımın çabaları, oğlum yeğenim yetişmişlerdi. Seslerini duyunca ben artık sevinmeye başladım. "Ben iyiyim ama annen, yengen vefat etti" dedim. Onlar hem sevindiler hem ağladılar. Komşularımızdan çok vefat edenler oldu. Allah hepsine sonsuz rahmet ile rahmet etsin Allah bu millete hiçbir insanlık alemine göstermesin. Çok zor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Eşi ile çok istediği Umre'ye gitti

Eşi ile çok istediği Umre'ye gitmeye beraber karar verdiklerini ifade eden Baltacı, "İlk defa kutsal topraklara gittik. Allah o güzel yerleri nasip etti. O güzel yerlerde dünyanın her tarafından insanlar geliyordu. Türkiye diyorlardı, kucaklıyorlardı. Tayyip diyorlardı. Cumhurbaşkanımız dünyaya artık ümit olmuş. Bütün dünya alemi artık Türk'e Tayyip diyordu. Umrede bizim gözlerimiz doluyordu. Allah bu milletin başından eksik etmesin. Siyasi bir görüşümüz yoktur. Bütün siyasi partilere, hepsine saygımız sonsuz" diye konuştu.

Baltacı, yaşadığı acıyı ifade ederek, "Ateş düştüğü yere yatıyor ama. Bir anda her şey yok da olabiliyor. İşte çok ve yüksek model arabalar bir anda yok oluyor. Çok lüks evler bir anda yok oluyor. Bir yanda sen yok oluyorsun. Bir anda çaresizlik, paraların yok oluyor Allah her iki dünya için en güzelini versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Depremde eşi yanında can verdi, 8 saat boyunca dua ederek kurtarılmayı bekledi - Son Dakika

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