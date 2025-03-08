Depremzede Kadınlar İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
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Depremzede Kadınlar İçin Dayanışma Çağrısı

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Neslihan Yıldırım, Hatay'da konteynerda yaşarken kadınların desteklenmesini istedi.

08.03.2025 14:30
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Haber:  Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Kahramanmaraş merkezli6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesi Hatay'da iki çocuğu, anne ve babasıyla beraber konteynerda yaşayan Neslihan Yıldırım, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaşadığı zorlukları anlattı. Yıldırım, "Çiftçi bir kadınım kendi önümü açabilmek için bir sera kurmak istedim fakat imkanım olmadığı için serayı kuramadım. Benim gibi üreten kadınlara destek sunulsa biz kendi yolumuzu çizeriz, geçimimizi sağlarız" dedi.

Hatay'daki evini kaybeden ve şu anda anne, babası ve iki çocuğu ile birlikte konteynerda yaşayan Neslihan Yıldırım'ın en büyük isteği depremden önce de yaptığı bahçe yetiştiriciliğine dönebilmek ve konteynerdan çıkarak bir eve yerleşmek. Neslihan Yıldırım, ANKA Haber Ajansı'na yaşadığı sıkıntıları anlattı. Yıldırım,  şunları söyledi:

"İki yıldan bu yana emekçi kadınların konteynerda veya çadırlarda hayatını sürdürmek zorunda kalan annelerin psikolojilerinin sürekli güçlü olması, pozitif olmaları ve kendilerini motive etmesi gerekiyor. Belli bir yerden sonra bunu devam ettiremiyorsunuz. Bir tane çocuğum, annem babamla birlikte konteynerde yaşıyorum. Şu an alanımız olmadığı için tek yatakta yatıyoruz. Yağmur yağdığında, şimşek çaktığında, hava rüzgarlı olduğunda çocuklar korkuyorlar. Hava çok soğuk olmasına rağmen konteynerde kalmak istemiyorlar. Küçük alanda oyun alanı yok. Öğrenme süreçleri çok gecikti. Çocuklar dışarı çıkmak istiyor ama dışarıda da güvenli bir alan yaratamıyorum.

"Kadın kadının dostudur ve kadını en iyi kadın anlar"

Bir 8 Mart daha geliyor ama bizim tek gayemiz çocuklara minimum düzeyde güvenli bir alan yapabilmek. Bir yılı aşkın bir süre çadırda kaldık, bir yıldır konteynerde kalıyoruz. Çiftçi bir kadınım kendi önümü açabilmek için bir sera kurmak istedim fakat imkanım olmadığı için serayı kuramadım. Benim gibi üreten kadınlara destek sunulsa biz kendi yolumuzu çizeriz, geçimimizi sağlarız. Bu süreç atlatılacaksa dayanışma içinde atlatılabilir. Kadın kadının dostudur ve kadını en iyi kadın anlar. Kendi imkanlarımızla projelerimizi gerçekleştiremiyoruz. Şu anda sadece günü kurtarma çabasındayız. Kendim ve ailem için daha yaşanılabilir bir normal hayat akışına geçmek istiyorum. Buna çok ihtiyacım var."

Kaynak: ANKA

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