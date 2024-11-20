Depremzedelere Ücretsiz Hukuki Destek - Son Dakika
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Yerel

Depremzedelere Ücretsiz Hukuki Destek

Türkiye Barolar Birliği, depremzedelere ücretsiz hukuki yardım sunmak için proje başlattı.

20.11.2024 17:47
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Depremzedelere ücretsiz hukuki yardım

GAZİANTEP - Türkiye Barolar Birliği'nin "Yolda Adli Yardım Servis Aracı Projesi" UNICEF tarafından fonlanarak hayata geçirildi. Proje kapsamında depremden etkilenen 11 ilde, özel donanımlı araçlarla vatandaşlara ücretsiz hukuki destek sunulacak.

6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilde, özel donanımlı araçlarla vatandaşlara ücretsiz hukuki destek sunulacak. Proje, 5'inci il olan Gaziantep'te devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tır içerisinde depremzedelere verilen hukuki destek ile ilgili konuşan Avukat Selda Gök, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlara hukuki yardım sağlamak amacıyla bu proje başladı. Sadece evleri yıkılan değil, depremden doğrudan veya dolaylı şekilde etkilenen herkesin projeden faydalanması gerekiyor" dedi.

"Araçlar, deprem bölgelerinde birer ay boyunca görev yapacak"

Hizmetin detaylarını paylaşan Gök, "Araçlar, deprem bölgelerinde birer ay boyunca görev yapacak. Gaziantep'te 15 Temmuz Meydanı'nda iki hafta, ardından İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde iki hafta süreyle vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Her gün iki gönüllü avukat, sabah 10.00'dan akşam 17.30'a kadar sahada destek sunacak. Bu süreçte vatandaşlara tamamen ücretsiz hukuki yardım sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında şu ana kadar depremden etkilenen dört ili ziyaret ettiklerini belirten Gök, "Beşinci ilimiz Gaziantep. Daha sonra Şanlıurfa'ya geçeceğiz" diye konuştu.

UNICEF destekli bu projeyle, afetin yaralarını sarmak için hukuki yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara önemli bir destek sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremzedelere Ücretsiz Hukuki Destek - Son Dakika

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