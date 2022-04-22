Derince'de çocuklara özel eğlenceli iftar programı - Son Dakika
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Derince'de çocuklara özel eğlenceli iftar programı

22.04.2022 11:54
Derince'de çocuklara özel eğlenceli iftar programı

Derince'de çocuklara yönelik "İlk Orucum Çocuk İftarı" programı düzenlendi.

Derince'de çocuklara yönelik "İlk Orucum Çocuk İftarı" programı düzenlendi.

AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, partililer, çocuklar ve aileleri katıldı. Yenikent Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik boyunca bol bol fotoğraf çektiren çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklarla sohbet eden Zeki Aygün, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı çok seviyor, onlar için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her zaman yanında olduğumuz çocuklarımızın şimdiden Ramazan Bayramlarını da tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Derince'de çocuklara özel eğlenceli iftar programı
Derince'de çocuklara özel eğlenceli iftar programı
Derince'de çocuklara özel eğlenceli iftar programı

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Zeki Aygün, Derince, Çocuk, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Derince'de çocuklara özel eğlenceli iftar programı - Son Dakika


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