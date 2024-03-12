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Derince'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerin tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında Derince'de de program gerçekleştirildi. Bu yıl

Çenesuyu Ortaokulu'nun hazırladığı programa Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Garnizon Komutanı Vekili Dz. Albay Hikmet Girgin ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Çenesuyu Ortaokulu Müdürü Cüneyt Dağ günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı. Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitler aktaran video gösteriminin sahnelendiği programda, "Ben Mehmet Akif" adlı gösteri ve "Cenk Marşı" adlı şiir de seslendirildi. Çenesuyu Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Korkma" adlı video sunumunun yer aldığı programda oratoryo ve tiyatro gösterisi de sahnelendi. Öğrencilerin sahnelediği tiyatro, izleyenler tarafından alkış aldı. - KOCAELİ