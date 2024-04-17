Derince Sopalı Mahallesinde Cemevi İnşası Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Derince Sopalı Mahallesinde Cemevi İnşası Hızla Devam Ediyor

Derince Sopalı Mahallesinde Cemevi İnşası Hızla Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince'de inşa ettiği Cemevi inşasında önemli mesafe kat edildi. 5 katlı olarak inşa edilen Cemevinde ilerleme oranı yüzde 33.

17.04.2024 14:02  Güncelleme: 14:05
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Derince Sopalı Mahallesinde inşasına başlanan Cemevi, hızla inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince'de inşa ettiği Cemevi inşasında önemli mesafe kat edildi. 5 katlı olarak inşa edilen Cemevinde ilerleme oranı yüzde 33. Betonarme işleri tamamlanan binanın bodrum ve zemin katında elektrik borulama çalışması tamamlandı. 2 kat duvar imalatı ile mekanik işler devam ediyor. Binanın çatı katında ise çelik imalatları yapılıyor.

5 katlı olarak inşa edilen Cemevinin bodrum katında cenaze alanı, kazan dairesi, bay abdesthane, temizlik odası, morg, gasilhane, eneji odası, mekanik odası, bay bayan tuvalet yer alıyor. Zemin katında yemekhane, mutfak, 2 adet asansör, ürün satış, fuaye alanı, güvenlik, idari ofis, lavabo, 1. katta ofis, kütüphane, depo, sekretarya, yönetici odası, idari ofis, başkan odası, dede odası, 2. katta konferans salonu, kulis, eğitim salonu, reji odası, 3. katta ise cem salonu bay- bayan cem girişi, lokma odası bulunuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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