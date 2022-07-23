Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter 'dan yaptığı açıklamada, "Develi'deki hastanemize menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Develi'deki hastaneye Karakaya'nın adı verilecek - Son Dakika

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