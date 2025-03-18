Devlet Hastanesi\'nde Çanakkale Zaferi kutlandı

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110.'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program resim sergisi ile devam etti. Resim sergisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar tarihi kıyafetler giyen personeller ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Hastane Başhekim Op. Dr. Mehmet Duran'ın da katıldığı kutlama programı gün boyun devam etti. - AFYONKARAHİSAR