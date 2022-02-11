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Didim Akbük Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması sürüyor - Son Dakika

Didim Akbük Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması sürüyor

11.02.2022 11:02
Didim Akbük Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi'nin iş birliğinde Akbük Mahallesi 1001 Cadde'de başlatılan sıcak asfalt çalışması hız kesmeden sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi'nin iş birliğinde Akbük Mahallesi 1001 Cadde'de başlatılan sıcak asfalt çalışması hız kesmeden sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi'nin ortaklığında turizm sezonu öncesinde Didim'de yürütülen çalışmalar devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın destekleriyle Akbük Mahallesi 1001 Cadde'de başlatılan sıcak asfalt çalışması sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Akbük Mahallesi'nden Fevzipaşa Mahallesi'ne uzanan cadde yerli ve yabancı turistler ile Didim halkının beğenisine sunulmaya hazırlanıyor.

Akbük Mahallesi'ne yapılan yatırımlar bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. 3 yıldır Akbük'te yaşadığını söyleyen Melahat Çelikol, "Aydınımız çok güzel bir kent. Akbük'te 3 yıldır yaşıyorum, Aydın Büyükşehir Belediye ekiplerimizce mahallemize gelen ana caddede çalışma başlatıldı, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Didim Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında Akbük her gün daha güzel bir kent oluyor, turizm sezonuna hazırlanıyor. Bizler mutluyuz" dedi.

Turizm sezonu öncesinde Didim'de yürütülen çalışmaların devam edeceği söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile Akbük Mahallemizin ana güzergahı 1001 Cadde'de başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Ekipler gecelerini gündüzlerine katarak bölgede çalışmalarını sürüyor, bizler de gereken noktalarda kendilerinden desteği esirgemiyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz. Çalışmalar sonucunda kazanan Didim olacak" diye konuştu. - AYDIN

Didim Akbük Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması sürüyor
Didim Akbük Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması sürüyor
Didim Akbük Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması sürüyor
Didim Akbük Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması sürüyor
Didim Akbük Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması sürüyor
Didim Akbük Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması sürüyor

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Büyükşehir Belediyesi, Aydın, Didim, Akbük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Akbük Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması sürüyor - Son Dakika


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