Didim, Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika
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Didim, Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Didim, Antalya Turizm Fuarı\'nda Tanıtıldı

Antalya Turizm Fuarı'nda Didim, denizi, kumu ve tarihi mirası ile gözde bir destinasyon olarak tanıtıldı. Fuar, 35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyonelini ağırlıyor ve 25 Ekim'e kadar devam edecek.

23.10.2024 20:50  Güncelleme: 20:52
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Türkiye'nin ve Akdeniz'in en verimli fuarı olarak nitelendirilen Antalya Turizm Fuarı'nda Didim tanıtıldı.

Antalya Turizm Fuarı (ATF), 6. kez yerli ve yabancı turizm profesyonellerine kapılarını açtı. Fuara, Didim Belediyesi ve Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, öncülüğünde Didim'de bulunan birçok otel de katıldı.

Antalya 'da gerçekleşen fuara, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut, Didim Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Sivrioğlu, Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu ve Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Simge Kamacı katıldı.

Denizi, kumu, güneşi ve tarihi mirası ile C073 nolu standında ilk kez tanıtılan Didim, fuarın en gözde stantları arasında yerini aldı. 35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyonelini ağırlayan Antalya Turizm Fuarı 25 Ekim 2024 Cuma gününe kadar devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim, Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika

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