Didim Belediye Meclisi, Vakıfların Altınkum\'daki arazi ihalesi için Gençay\'a yetki verdi

Didim Belediye Meclisinin Ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda Vakıflara ait Altınkum'daki arazinin kiralanması için çıkan ihaleye Didim Belediyesi'nin de katılması amacıyla Belediye Başkanı Hatice Gençay'a yetki verildi.

Didim Belediyesinin Ekim ayı olağan Meclis Toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Hatice Gençay başkanlığında yapıldı. Toplantıya CHP'li Celalettin Erol ve Mehmet Çiftçi, Cumhur ittifakından ise Muammer Aktaş, Mehmet Ege Aydoğan ve Metin döne mazeretli olarak katılmadı. Gündem öncesinde konuşan Belediye Başkanı Hatice Gençay, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla meclis öncesinde meclis üyelerine katılımcılara pembe kurdela takıldığını belirterek, belediyede çalışan 40 yaş üstü kadın çalışanların KETEM aracılığıyla Ekim ayı içerisinde tarama yapılacağını ifade ederek, kanserdeki erken tanının önemine dikkat çekti.

Ardından gündeme geçildi. Gündeme 3 madde eklenirken, 3 maddenin ilk gündem maddeleri olarak kabul edildi. Gündemin ilk maddesinde Altınkum Yalı Caddesinde yer alan Vakıflara ait arazisinin 30 yıllığına kiralanması noktasında gerçekleştirilecek ihaleye Didim Belediyesi adına Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı katılması noktasında yetki verilmesi ele alındı. Madde Hicran İzmit'in hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde yine Vakıflara ait arazisinin 30 yıllına kiralanması sürecinde Belediyenin kredi ve teminat mektubu sunması noktasında Halk bankasından 12 milyon 500 bin TL kredi kullanması noktasında Belediye Başkanı Hatice Gençay'a oy birliğiyle yetki verildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise Belediye kreşinde özel hükmün uygulanması, bu kapsamda belediye personeline yüzde 20, aynı evde iki kardeş ve fazlasına yüzde30 indirim uygulanması hususu Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde ise Didim Belediyesinin "Barış için Belediye Başkanları" Mayors Of Peace'ye üye olması konusu AK Parti grubunun hayır oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde ise Didim Belediyesine bağlı Sokak hayvanları tedavi ve bakım merkezine bağlı doğal yaşam alanının kurulması ve 30 bin M2 yer verilmesi konusu AK Partinin hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemdeki diğer maddelere komisyona sevk edildi.

Gündemin altıncı maddesinde ise kadro ihdası ve boş kadro değişikliği konusu oy birliğiyle kabul edildi.