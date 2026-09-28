Didim'de hamsi kotası denetimleri sezon boyunca sürecek - Son Dakika
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Didim'de hamsi kotası denetimleri sezon boyunca sürecek

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Didim\'de hamsi kotası denetimleri sezon boyunca sürecek
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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 su ürünleri av sezonunda hamsi kotasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerin amacı avcılık faaliyetlerini kontrol altında tutmak ve kota uygulamasına uyulmasını sağlamak; çalışmalar sezon boyunca devam edecek.

Aydın'ın Didim ilçesinde, 2026-2027 su ürünleri av sezonu kapsamında uygulanan hamsi kotasına yönelik denetimler devam ediyor.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni av sezonuyla birlikte hamsi avında uygulanan kota düzenlemesinin sahada etkin şekilde uygulanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Balıkçılık faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasına yönelik çalışmalar kapsamında hamsi avına ilişkin uygulamalar takip ediliyor. 2026-2027 su ürünleri av sezonunda hamsi için getirilen kota uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, ilgili mevzuat doğrultusunda avcılık faaliyetlerinin kontrol edilmesi ve kota uygulamasına uyulmasının sağlanması amaçlanıyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın devamının sağlanmasına yönelik denetimlerin sezon boyunca sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
BalıkçılıkEkonomiGüncelTarımDidimÇevreYerelSon Dakika

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