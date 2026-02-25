Dijital Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika
Dijital Dolandırıcılığa Dikkat!
25.02.2026 15:21
Birecik’te gençlere dijital dolandırıcılık uyarısı yapıldı, kişisel bilgilerini korumaları önerildi.

Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Emre US ile Bilişim Suçları Soruşturma Savcısı Tahir Furkan Duran Birecik Meslek Yüksekokulunda (MYO) gençlerle bir araya gelerek dijital dolandırıcılıklara karşı kritik uyarılarda bulundu.

Şanlıurfa'nın Birecik Cumhuriyet başsavcılığı tarafından Meslek Yüksek Okulunda (MYO) düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Cumhuriyet Başsavcı Emre Us, öğrencileri "kolay para kazanma" vaadiyle IBAN ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyardı. Başsavcı Emre Us, "Sosyal medyada ve dijital platformlarda sizden hesap bilgisi isteyenlere kesinlikle itibar etmeyin. Bu paylaşımlar hem hukuki sonuçlar doğurabilir hem de mağdur olmanıza yol açabilir. Bilinçli olun, kişisel bilgilerinizi koruyun ve şüpheli durumlarda yetkililere bildirin" dedi.

Gençlere, internet dolandırıcılıklarının farklı yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken işaretler hakkında da bilgiler veren Başsavcı Emre Us, öğrencilere, "Geleceğiniz için dijital dünyada tedbiri elden bırakmayın" uyarısında da bulundu.

Bilişim Suçları Soruşturma Savcısı Tahir Furkan Duran ise, öğrencilere güvenli dijital alışkanlıklar konusunda tavsiyelerde bulundu.

Birecik Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen etkinliğin, gençlerin dijital güvenlik farkındalığını artırmayı ve bilinçli bireyler olarak hareket etmelerini sağlamayı amaçladığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

15:24
