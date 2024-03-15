Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz İsmetpaşa Mahallesi\'nde Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

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CHP'nin yeniden aday gösterdiği Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz seçim çalışmaları kapsamında İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinden Çağlar Çimen'i evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından vatandaşlara seslenen Başkan Kırgöz, göreve geldiği günden bu yana Dikili'nin 30 mahallesine eşit hizmet sunmayı ilke edindiklerini, İsmetpaşa Mahallesi'nde de önemli hizmetleri olduğunu söyleyerek, "Dikili İttifakımız her geçen gün büyüyor" dedi.

Kırgöz seçim çalışmaları kapsamında İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinden Çağlar Çimen'i evinde ziyaret etti. CHP Dikili Seçim Koordinasyon Merkezi'nden 3500 kişi eşliğinde yürüyerek İsmetpaşa Mahallesi'ne giden Başkan Kırgöz, mahalle sakinleri tarafından meşaleler, çiçekler ve oyun havaları ile karşılandı.

Ev ziyareti sonrası coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Kırgöz şu açıklamalarda bulundu:

"Bu akşamki ev ziyaretimizde Çağlar Çimen kardeşimizin misafiri olduk, çaylarını içtik. Göreve geldiğimiz günden itibaren Dikilimizin 30 mahallesine eşit hizmet sunmayı ilke edindik. İsmetpaşa Mahallemize de önemli hizmetlerimiz oldu. Sülüklü Deresi'nin ıslahını gerçekleştirdik. Yollarımızı yeniliyoruz. Mahallemize kazandırdığımız Dikili Belediyesi Roman Kültür Merkezi ve Kadın Dayanışma Merkezi Ek Binamızda kurslar haricinde kadınlara avukat, sosyolog ve psikolog eşliğinde sosyal destek veriyoruz. Aynı yerde çocuklar için etkinlik ve oyun alanlarının yer aldığı Masal Evi'ni hayata geçirdik. Yeni dönemde de her mahallede olduğu gibi İsmetpaşa Mahallemiz için de projelerimiz var. Yeni bir park, oyun sahası kazandıracağız. Dikili İttifakımız her geçen gün büyüyor."