Diliskelesi'ne alternatif yol için önemli toplantı - Son Dakika
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Diliskelesi'ne alternatif yol için önemli toplantı

22.03.2022 12:18
Diliskelesi'ne alternatif yol için önemli toplantı

Diliskelesi'ne yapılması planlanan alternatif yol için Dilovası Kaymakamlığı'nda toplantı düzenlendi.

Diliskelesi'ne yapılması planlanan alternatif yol için Dilovası Kaymakamlığı'nda toplantı düzenlendi.

Diliskelesi Mahallesi'nin önemli bir sorunu olarak gösterilen mahalleye giriş ve çıkışların daha sağlıklı bir şekilde yapılması ve Dilovası şehir merkezine bağlantısının kolaylaştırılması için planlanan projenin hayata geçirilmesi için Dilovası Kaymakamlığı'nda toplantı yapıldı. Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy başkanlığında yapılan toplantıya Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Karayolları 1. Bölge Müdür Yardımcısı Sinan Sezen, TEİAŞ yetkilileri ve Dilovası Belediyesi teknik müdürleri katıldı.

Diliskelesi Mahallesi'ne otoban üzerinden bağlantının sağlanması için altgeçit ya da üstgeçit şeklinde yeni yol yapılması sağlanacak. Projenin hayata geçebilmesi için Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü teknik bir çalışma yapacak. Çalışma kapsamında, zemin etütleri incelenecek, ölçümler yapılacak ve hangi ulaşımın sağlıklı olabileceği konusunda teknik çalışmanın bitmesinin ardından ilerleyen haftalarda yapılacak toplantı ile yeni alternatif yol çalışması start alacak.

"Diliskelesi halkının çilesi sona erecek"

Yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Diliskelesi Mahallemiz için oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Halkımızın yaşadığı soruna çözüm için göreve geldiğimiz günden bu yana çalmadığımız kapı kalmadı. Maliyeti oldukça yüksek olan bu projenin hayata geçebilmesi için başlattığımız çalışmalarımıza Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz destek vererek çalışmanın başlatılması için talimat verdi. Bugün yaptığımız toplantı ile de ilk adımı atmış olduk. İnşallah yakın bir zaman da teknik çalışmaları hazırlanacak ve ardından da projenin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Yapılacak olan projenin ardından Diliskelesi halkının çilesi de sona ermiş olacaktır" dedi. - KOCAELİ

Diliskelesi'ne alternatif yol için önemli toplantı
Diliskelesi'ne alternatif yol için önemli toplantı

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Metin Kubilay, Rauf Ulusoy, Hamza Şayir, Dilovası, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diliskelesi'ne alternatif yol için önemli toplantı - Son Dakika


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