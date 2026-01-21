Dilovası\'nda Diliskelesi Sahil Projesi için çalışmalar başlayacak

Dilovası'nın çehresini değiştirmesi planlanan Diliskelesi Sahil Projesi için geri sayım başladı. Sahil şeridinde oluşturulacak modern yaşam alanlarıyla vatandaşlara güvenli ve estetik bir sosyal ortam sunulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Dilovası'nda yapımı süren ve planlanan projeleri inceledi. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ile bir araya gelen Baraçlı, ilçedeki yatırımlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantının ardından saha incelemesi yapan heyet; yapımı devam eden Kent Meydanı, Yeni Belediye Hizmet Binası ve Tavşancıl Sahili'ndeki çalışmaları denetledi. Ziyarette, Tavşancıl'daki tarihi hamam ve evlerin restorasyon süreçleri ile sosyal donatı alanları hakkında bilgi alındı.

İncelemelerde, Diliskelesi Sahil Projesi çalışmalarına kısa süre içinde başlanacağı belirtildi. Proje kapsamında ilçenin sahil hattında modern, güvenli ve estetik bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. Ailelerin keyifle vakit geçirebileceği sosyal donatı alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla Diliskelesi'nin çehresinin değişmesi amaçlanıyor.

Eski Tavşancıl hizmet binası alanına yapılması planlanan Meslek Yüksekokulu projesi de ele alındı. Heyet ayrıca, ilçeye kazandırılması hedeflenen düğün salonları ve sosyal tesis alanlarını gezdi.

Belediye Başkanı Ömeroğlu, projelerin ilçenin sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayacağını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Ömeroğlu, "Dilovası'nın sosyal, kültürel ve estetik dokusunu güçlendirecek projelerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ