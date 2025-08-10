Dilovası\'nda Unutulmaz Çocuk Eğlencesi Şenliği

Dilovası Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Eğlencesi Şenliği, renkli aktiviteleri ve sürprizleriyle miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.

Dilovası Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak amacıyla renkli ve dopdolu etkinlik düzenledi. Polisan Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen Çocuk Eğlencesi Şenliği, hem çocuklara hem de ailelerine keyifli anlar yaşattı. Etkinlik alanında kurulan birbirinden eğlenceli aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlendi. Şenlik kapsamında; canlı müzik, şişme oyun parkuru, salıncak, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı tahta bacak gösterisi, bubble show, palyaçolar, yüz boyama etkinlikleri gibi birçok sürpriz çocuklarla buluştu. Halka açık ve ücretsiz olan bu özel programa Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Şenlik alanında vatandaşlarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her şeyin en güzelini yapmaya devam ediyoruz. Bugün burada onların mutluluğuna şahit olmak bizim için en büyük ödül. Onların gülümsemesi, tüm yorgunluklarımızı unutturuyor. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızı hem eğlendirmeye hem de sosyal yönlerini geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Aileler çocuklarıyla birlikte bu anlamlı etkinlikte gönüllerince vakit geçirdi. Eğlence dolu program sonunda birçok aile Başkan Ömeroğlu'na teşekkür ederek bu tür organizasyonların sık sık yapılmasını temenni etti. Çocuklarının mutlu anlarını cep telefonlarıyla ölümsüzleştiren aileler, organizasyonun eksiksiz ve özenli olduğunu belirtti. - KOCAELİ