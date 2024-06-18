Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Biz Mekke'de hiçbir vatandaşımızı şikayet etmedik - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Biz Mekke'de hiçbir vatandaşımızı şikayet etmedik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme'ye hac vizesi olmadan gelenlere yönelik uygulamalarından Türk vatandaşlarının da zarar görmeleriyle ilgili iddialara yanıt verdi. Erbaş, Türk vatandaşlarının şikayet edildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti ve geçmişte yaşanan sıkıntıları hatırlattı. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın hac hazırlıkları sırasında ülkelere tanınan kontenjan dışında hac vizesiz kimsenin gelmemesi taleplerini kamuoyuna aktardıklarını ifade etti.

18.06.2024 09:03
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Hac döneminde Mekke-i Mükerreme'ye hac vizesi olmadan gelenlere yönelik Suudi Arabistan'ın uygulamalarından Türk vatandaşlarının da zarar görmelerine ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz Mekke'de hac döneminde hiçbir vatandaşımızı şikayet etmedik" dedi.

Bir gazetecinin sosyal medyada yer alan "kaçak hacı" videoları ve bu kapsamda "Diyanet'in Mekke'de Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan mercilerine şikayet ediyor" iddiasını sorması üzerine Erbaş, geçen sene de hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadeti konusunda büyük sıkıntıların yaşandığını hatırlattı. Suudi Arabistan'ın 2024 yılı hac hazırlıkları döneminde, ülkelere tanınan binde 1 kontenjanın dışında, bazı ülkelerden hac vizesiz kimsenin gelmemesi ile alakalı, bize gelen resmi talebini, defaatle kamuoyuna aktardıklarını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim işimiz sadece hac zamanındaki sıkı tedbirleri duyurmak idi. Bizim ticaret veya seyahat vizesi almış kimseye, 'Arabistan'a gitmeyiniz' deme yetkimiz yok. Biz hac ibadetinin, bu tarz ticaret, turist vizesi ile yapılamayacağını duyurduk. Gelenler tabi burada çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatıldı. Biz Suudi Arabistan ayağında hiçbir şey yapmadık. Bir tane vatandaşımızı Mekke'de şikayet etmedik. Külliyen yanlış, en basit ifade ile gerçek dışı. Bir tane bile vatandaşımızı, Mekke'de biz kimseye şikayet etmedik. Bu iddialarına mesnet teşkil eden bir video konuşması var. Hüseyin Hocamız burada kendisi. O konuşma, 2023 yılının hac organizasyonundan 2 ay kadar önce Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda bizim ekip başkanlarımızı ve diğer görevlilerimizle yapmış olduğumuz seminerde, 2022 yılında yaşanılan şikayetlerin değerlendirilmesi hususları ile alakalıdır. Bu konuşmadaki sözleri, 2024 yılında Suudi Arabistan'da mercilerine şikayeti şekline dönüştürmek, tamamen çarpıtmadır. Çok büyük bir çarpıtmadır. Bunu ifade etmiş olayım" diye konuştu. - MEKKE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Biz Mekke'de hiçbir vatandaşımızı şikayet etmedik - Son Dakika

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