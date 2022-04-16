Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi... - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi...

16.04.2022 14:47
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan'da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan'da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." - ANKARA

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Nisan, Umre, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi... - Son Dakika
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