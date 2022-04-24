Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Strasbourg'ta STK temsilcileri ile iftar yaptı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Strasbourg DİTİB tarafından organize edilen iftar yemeğinde Fransa'da faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa'da Strazburg DİTİB tarafından organize edilen iftar yemeğinde ülkede faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile buluştu. Programa, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener, Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner, Fransa Strasbourg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Bayram Demirtaş da katıldı. İftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dünyanın birliğe, beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bizim medeniyetimiz birlik medeniyeti, beraberlik medeniyeti, barış medeniyetidir. Çünkü dinimizin adı barış. Ayet-i kerimede Rabbimiz, 'Ey iman edenler, hepiniz barışa giriniz', iman edenlere özellikle sesleniyor ki barışın öncüleri olunuz, birliğin, beraberliğin rehberi olunuz" dedi.

"İslam bütün insanlık için nimettir"

İslam dininin sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için en büyük nimet olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, "Yeter ki Allah Resulü Efendimizin (s.a.s.) Arafat'ta bütün insanlığa seslendiği şu ilkelere uyalım, 'Ey insanlar hepiniz Ademdensiniz, Adem de topraktandır. Beyazın siyaha, siyahın beyaza, Arap'ın aceme, acemin de Arap'a hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır.' İşte biz bu ilkelere riayet ederek ve bütün insanlığı bu ilkelere davet ederek hareket etmek zorundayız" diye konuştu. - STRASBOURG