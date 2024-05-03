Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesi'ne hukuki yollara başvurdu

Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Gazete hakkında hukuki yollara başvurulmuştur" açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Bugün Sözcü Gazetesi'nde 'Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı' başlığıyla verilen haber gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'da haberde bahsi geçen marka ve modelde bir makam aracı olmadığı gibi herhangi bir makam aracı da yoktur. Söz konusu gazete hakkında yalan ve iftira içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulmuştur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA