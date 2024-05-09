Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Cizre\'de Sel Felaketine Müdahale Etti

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, selin yaşandığı Cizre ilçesinde 71 konutun bodrum katındaki suyu tahliye ederek çamurlu 22 caddeyi temizledi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve DİSKİ Genel Müdürlüğü, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 Mayıs'ta kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle yaşanan sel felaketine ilk günden itibaren müdahale ediyor. Toplam 16 kişilik ekip ve 5 aracın görevlendirildiği felakette cadde, sokak ve selin etkilediği konut, iş yeri ve otoparklarda çalışma yürütüldü.

71 konutun bodrumundan su tahliye edildi

Ekipler, selin yaşandığı ilk günden itibaren 71 konut, bir iş yeri ve bir otoparkın bodrum katında bulunan suyu tahliye ederken, ilçedeki 22 cadde ve bir meydanı da yıkadı. Ekipler, ayrıca ilçede kombine vidanjör ile kanal temizliği ve vakum çalışması yaptı.

Çalışmalarını tamamlayan İtfaiye Daire Başkanlığı ve DİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, ilçeden ayrılırken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri ise ilçede çalışmalarını sürdürüyor. - DİYARBAKIR