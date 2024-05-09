Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Cizre'de Sel Felaketine Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Cizre'de Sel Felaketine Müdahale Etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Cizre\'de Sel Felaketine Müdahale Etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cizre ilçesinde yaşanan sel felaketine müdahale ederek 71 konutun bodrum katındaki suyu tahliye etti ve çamurlu 22 caddeyi temizledi.

09.05.2024 14:29  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, selin yaşandığı Cizre ilçesinde 71 konutun bodrum katındaki suyu tahliye ederek çamurlu 22 caddeyi temizledi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve DİSKİ Genel Müdürlüğü, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 Mayıs'ta kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle yaşanan sel felaketine ilk günden itibaren müdahale ediyor. Toplam 16 kişilik ekip ve 5 aracın görevlendirildiği felakette cadde, sokak ve selin etkilediği konut, iş yeri ve otoparklarda çalışma yürütüldü.

71 konutun bodrumundan su tahliye edildi

Ekipler, selin yaşandığı ilk günden itibaren 71 konut, bir iş yeri ve bir otoparkın bodrum katında bulunan suyu tahliye ederken, ilçedeki 22 cadde ve bir meydanı da yıkadı. Ekipler, ayrıca ilçede kombine vidanjör ile kanal temizliği ve vakum çalışması yaptı.

Çalışmalarını tamamlayan İtfaiye Daire Başkanlığı ve DİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, ilçeden ayrılırken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri ise ilçede çalışmalarını sürdürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Cizre'de Sel Felaketine Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 16:02:45. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Cizre'de Sel Felaketine Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement