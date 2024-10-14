Diyarbakır'da Halk Lokantası Esnaftan Tam Not Aldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Halk Lokantası Esnaftan Tam Not Aldı

Diyarbakır\'da Halk Lokantası Esnaftan Tam Not Aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Halk Lokantası, düşük fiyatlı ve kaliteli yemek sunarak Sanat Sokağı'nda esnafın yüzünü güldürüyor. Lokantada günlük 4 çeşit yemekle günde bin kişi hizmet alıyor.

14.10.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, temiz, lezzetli ve ucuz yemek sunmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Lokantasından memnun olduklarını belirten Sanat Sokağı esnafı, "Biz kendimiz bile gidip orada yemek yiyoruz. Yemekler gayet güzel çıkıyor ve uygun. Lokanta sokağa ayrı bir renk ve canlılık kattı" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, gelir dağılımı arasındaki makası daraltmak üzere kent halkına ucuz, temiz, lezzetli ve güvenilir yemek sunmak amacıyla 29 Ağustos'ta Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinde bulunan Sanat Sokağında Halk Lokantasını açtı. Pazar günü hariç her gün 12.00-18.00 saatleri arasında açık olan Halk Lokantası, 4 çeşit yemekle günde bin kişiye hizmet veriyor.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği Halk Lokantası, esnaftan da tam not aldı. Esnaf Cemal Akın, Halk Lokantası'nın Sanat Sokağında açılması kendilerini olumlu yönde etkilediğini belirterek, lokantanın sokağa ayrı bir renk ve canlılık kattığını söyledi.

Lokantada yemeklerin uygun bir fiyattan verilmesinden memnun kaldıklarını ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Dışarıda bir tavuk dürüm ekmek 80-100 TL arasında değişmektedir. Ama şu an halk lokantamızda 4 çeşit yemek veriliyor ve sadece 70 TL. Halk Lokantasında olan hizmetin veya yemek çeşitlerinin olduğu başka bir lokantayla kıyaslama yaparsak, bir vatandaş başka lokantada aynı yemeği 300-400 TL'ye yiyebilir."

Halk Lokantası'nın Sanat Sokağı'nda hizmet vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf Melik Medeni, "Güzel bir çalışma, sonuçta maddi durumu kötü olan vatandaşlarımız var. Biz kendimiz bile gidip orada bazen yemek yiyoruz ve yemekleri de gayet güzel çıkıyor ve uygun. Bir yerde gidip yemek yediğimiz zaman tek kişilik hesap 400-500 lira ama burası gayet uygun. Bu durumdan memnunuz, bize de bir faydası var. Sokağımız da canlı duruyor bu sayede. Sokağımızda bayağı bir kalabalık var. İnsanların oraya gelip bir yemek yemesi sonrasında gelip iş yerlerimizde oturması bize de bir faydası oluyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Halk Lokantası Esnaftan Tam Not Aldı - Son Dakika

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