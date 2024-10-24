Diyarbakır Festivali Ekonomiye Can Verdi - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır Festivali Ekonomiye Can Verdi

Diyarbakır Festivali Ekonomiye Can Verdi

MÜSİAD Başkanı Bozkuş, Diyarbakır Festivali'nin şehir ve esnafa büyük kazanç sağladığını belirtti.

24.10.2024 10:14
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş, Diyarbakır'da düzenlenen festivalin şehre ve esnafa büyük kazanç sağladığını söyledi.

Festivalin kente ve esnafa canlılık getirdiğini dile getiren Başkan Bozkuş, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini açıkladı. Başkan Bozkuş, "Geçtiğimiz günlerde şehrimizde gerçekleşen Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festival memleketimize geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da hem büyük bir hareketlilik hem de esnafımıza kazanç sağladı. Elde ettiğimiz verilere göre yaklaşık 2,5 milyon misafirin katıldığı etkinliklerden de anlaşılacağı gibi şehrimize, çevre illerden festivale büyük bir katılım sağlandı. Ekonomik açıdan baktığımızda ise esnafımız son derece katılımlardan ötürü memnun oldu. Aynı zamanda Peygamberler ve Sahabeler şehrimizin tanıtımı anlamında da son derece etkili ve faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu tür etkinlikleri MÜSİAD Diyarbakır olarak her zaman destekliyor, benzer etkinliklerinin devamının gelmesi açısından üzerimize ne düşüyorsa hazır olduğumuzu buradan duyuruyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Festivali Ekonomiye Can Verdi - Son Dakika

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