Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı - Son Dakika
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Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı

14.08.2022 15:20

Diyarbakır'da devlete ait resmi aracı alkollü bir şekilde kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, tutukluluğunun devam ettiği sırada Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil- Batman Karayolu'nun kesiştiği noktadaki trafik ışıklarında 15 Temmuz'da Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e, ardından da başka bir araca çarpmıştı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Yaralanan Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 0.27 promil alkollü çıkan Kaymakam Sinanoğlu tutuklanmıştı.

Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olan kaymakamın tutukluluk hali devam ederken ataması yapıldı

TUTUKLU BULUNURKEN ATAMASI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nde Bismil'de devlete ait resmi aracı alkollü kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan ve tutuklu bulunan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

Kararname ile Sinanoğlu'nun yerine ise Ağrı'nın Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar atandı.

Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olan kaymakamın tutukluluk hali devam ederken ataması yapıldı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı - Son Dakika

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