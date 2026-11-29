Anadolu Üniversitesi'nde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in konuşmacı olarak yer aldığı "İradeyi Eğitmek: Aklın ve Kalbin Beraberliği" başlıklı konferansta irade, motivasyon, davranışsal bağımlılıklar ve psikolojik dayanıklılık konuları ele alındı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonunda düzenlenen konferansa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Bostancı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"İrade, en çok sevdiğimiz için şu an sevdiğimizden vazgeçebilme gücüdür"

Doç. Dr. Dinç, konuşmasında davranışsal bağımlılıklar ve psikolojik dayanıklılık üzerine yürüttüğü çalışmalardan söz ederek iradenin, bireyin hedeflerine ulaşmasında ve iç huzurunu sağlamasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. İradeyi, kişinin uzun vadede değer verdiği şeyler uğruna anlık isteklerinden vazgeçebilme gücü olarak tanımlayan Doç. Dr. Dinç, "İrade bir insanın en çok sevdiği için şu an sevdiğinden vazgeçebilme gücüdür." dedi ve hedeflere ulaşmanın emek, sabır ve fedakarlık gerektirdiğini vurguladı. Doç. Dr. Dinç, motivasyonun önündeki engellere de değinerek bu engelleri yapılan işi anlamlı bulmamak, kişinin kendisine güvenmemesi ve destekleyici bir çevrede bulunmaması olarak sıraladı. İnsanların karşılaştıkları zorluklara rağmen hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri gerektiğini belirten Doç. Dr. Dinç, "Önemli olan mazeretlere rağmen ne yaptığınız" ifadelerini kullandı.

"İrade bir kas gibidir"

Doç. Dr. Mehmet Dinç, iradenin düzenli kullanıldığında güçlendiğini, kullanılmadığında ise zayıfladığını belirterek bu sürecin kas gelişimine benzediğini ifade etti. "İrade bir kas gibidir. Ne kadar kullanırsanız o kadar güçlenir, ne kadar kullanmazsanız o kadar zayıflar" diyen Doç. Dr. Dinç, kişinin günlük yaşamında kendi davranışlarını kontrol etmeyi öğrenmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasında kalp, zihin ve davranışların uyumuna da dikkat çeken Doç. Dr. Dinç, kişinin başkalarının hayatlarına odaklanmak yerine kendi yaşamını değerlendirmesi ve kendisine zaman ayırması gerektiğini vurguladı. Dinç, yazmanın ve duygu ile düşünceleri ifade etmenin kişinin kendisini tanımasına katkı sağladığını da belirtti.

Konferansın sonunda Doç. Dr. Mehmet Dinç, "İradeyi Eğitmek: Aklın ve Kalbin Beraberliği" adlı kitabını imzaladı. Öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından etkinlik sona erdi.