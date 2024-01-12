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Dodurga Beldesi'nde Kadın Bekleme Durağı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Dodurga Beldesi'nde Kadın Bekleme Durağı Hizmete Açıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Belediyesi, kadınların soğuk ve sıcak hava şartlarından etkilenmeden bekleyebilecekleri bir salon olan 'Kadın Bekleme Durağı'nı hizmete açtı. Durağın içerisinde su, elektrik ve televizyon gibi imkanlar da bulunuyor. Ayrıca cuma günleri kurulan halk pazarına gelen kadınlar da burada ısınıp, dinlenebilecekler.

Dodurga Beldesi\'nde Kadın Bekleme Durağı Hizmete Açıldı
12.01.2024 - 11:48,
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Belediyesi tarafından, kadınların soğuk ve sıcak havadan etkilenmeden bekleyebilecekleri "Kadın Bekleme Durağı" adı altında bir bir salon hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada; "Kadın Bekleme Durağı, kış aylarında soğuk hava şartlarından yaz aylarında ise sıcaktan etkilenen kadın vatandaşlarımız için günün her saati açık olacak şekilde hizmete sunulmuştur. İçerisinde su, elektrik ve televizyonu olan durağımız kış aylarında sıcacık şekilde sizlere hizmet sunacaktır. Ayrıca cuma günü kurulan halk pazarına gelen kadın vatandaşlarımızın da burada ısınıp, dinlenebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Hayırlı olsun" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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