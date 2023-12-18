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Doğuştan engelli çocuğa akülü sandalye - Son Dakika
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Doğuştan engelli çocuğa akülü sandalye

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan doğuştan engelli Rabia Selçuk, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunarak akülü sandalye istedi. Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Rabia'nın çağrısına cevap vererek kısa sürede akülü sandalyeyi temin etti ve kendisine teslim etti.

Doğuştan engelli çocuğa akülü sandalye
18.12.2023 - 13:00,
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Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden doğuştan engelli Rabia Selçuk, akülü sandalye ile dışarıyı çıkabilecek.

İpekyolu ilçesinde bağlı Hatuniye Mahallesi'nde ikamet eden doğuştan bedensel engelli Rabia Selçuk (10), sosyal medya üzerinden Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine seslenerek, dışarıyı görmek istediğini ve bu nedenle kendisine akülü sandalye alınmasını istedi. Minik Rabia'nın bu çağrısına sessiz kalmayan dernek yöneticileri, hemen harekete geçti. Kısa sürede minik Rabia'nın sesine ses olan dernek yetkilileri, temin ettikleri akülü sandalyeyi kendisine teslim etti.

Dernek olarak her zaman çaresizin, yoksulun yanında olacaklarını ifade eden yetkililer, " Edirne'den Ardahan'a kadar kocaman bir aile olduk. Bugün akülü sandalyesini teslim ettiğimiz Rabia kızımızla beraber 2 bin 222'nci akülü ve manüel sandalyeyi dağıtmış oluyoruz. Ben bu manada bizlere gönül veren tüm dostlarımıza selam ve saygılarımızı sunuyoruz" dediler.

Minik Rabia ise sesine kulak veren dernek yetkililerine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA
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